Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.
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