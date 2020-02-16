В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

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