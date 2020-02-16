Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.
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Российская полиция взяла под контроль участок трассы M5 возле Идлиба

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СМИ: военная полиция России начала размещение на шоссе Алеппо - Дамаск

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Lenta.ru07:13
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Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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