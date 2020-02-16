Армия и оружие
Lenta.ruРоссия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.
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Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Здоровье
У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус
У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Спорт
Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити
Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Общество
Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
Все ноутбуки на рынке Западной Европы перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года, по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы»
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Наука
Изучены микробы в московском метро
Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Подписчики группы «Сова Пенза авто» во «ВКонтакте» сообщили, что в результате ДТП пострадали семь человек.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Экономика
«Агрессор», Польша и Китай — главные торговые партнёры Украины в 2019 году
Главными торговыми партнерами Украины за минувший год стали: Китай, страны ЕС и, конечно же, «агрессор».
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Общество
«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам
Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Армия и оружие
США провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Африке
Соединенные Штаты провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Африке.
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.