Обнародованы изображения серийного кроссовера Renault Kiger

Тизер серийного кроссовера Renault Kiger Пресс-служба Renault Судя по изображениям, серийный вариант Kiger будет иметь двухрядную светодиодную головную оптику, рейлинги на крыше и стильную решётку радиатора с более простым дизайном, чем у концепта.