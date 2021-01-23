Россия начинает интегрироваться в мировую систему торговли углеродом
Предусматривается проведение региональной инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, создание инфраструктуры поддержки климатических проектов, а также подготовка проекта соответствующего федерального закона.В источнике
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Сахалин станет территорией эксперимента по торговле квотами на выбросы
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РИА Сахалин-Курилы21 января в 21:12