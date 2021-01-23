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Российская газета
Российская газета

Россия начинает интегрироваться в мировую систему торговли углеродом

Предусматривается проведение региональной инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, создание инфраструктуры поддержки климатических проектов, а также подготовка проекта соответствующего федерального закона.В источнике
Клуб регионов
СОВА
Российская газета
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Клуб регионов

Сахалин станет территорией эксперимента по торговле квотами на выбросы

Клуб регионов21 января в 02:40
СОВА

Россия планирует начать торговать углеродом

СОВАвчера в 01:59
РИА Сахалин-Курилы

На Сахалине в порядке эксперимента отработают федеральную экологическую программу

РИА Сахалин-Курилы21 января в 21:12
Российская газета

МЭР будет отвечать за политику по снижению выбросов парниковых газов

Российская газетавчера в 12:51

Обнародованы изображения серийного кроссовера Renault Kiger

Тизер серийного кроссовера Renault Kiger Пресс-служба Renault Судя по изображениям, серийный вариант Kiger будет иметь двухрядную светодиодную головную оптику, рейлинги на крыше и стильную решётку радиатора с более простым дизайном, чем у концепта.
REGNUM21 января в 03:12