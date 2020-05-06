Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Общество Минздрав заявил, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ответил на вопрос, можно ли уже говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом. 630

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Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 41

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Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 144