Армия и оружие
RT на русскомРоссия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области
Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
Минздрав заявил, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ответил на вопрос, можно ли уже говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:46
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения
Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
Газета.Ru 10:31
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Автоспорт
Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»
Чемпионат 12:54
Футбол
Судьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая
Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая.
Вести.Ru 02:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис встретился с женой и дочерями после месяца разлуки
Брюс Уиллис после месячной разлуки наконец смог встретиться со своей нынешней супругой – моделью Эммой Хемминг и их двумя дочерями.
Bimru.ru 12:21
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Здоровье
В Кировской области пройдут испытания вакцины против полиомиелита
В регионе планируется запустить программу по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» против ОРВИ, в том числе и COVID-19.
Бизнес-новости в Кирове 03:30
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Политика
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44