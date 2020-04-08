Коронавирус

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Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. Эта сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств.
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с чего всё началось

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.
РБКвчера в 17:01

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Российские власти накопили денежную подушку на 18 триллионов рублей

Эхо Москвы04:03

Правительство не сможет потратить денежную подушку на 18 трлн рублей

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Правительство России накопило денежную подушку в 18 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 23:58

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:50

Новости кризиса 8 апреля: власти РФ накопили 18 трлн рублей, но стране угрожает глубокая рецессия

URA.Ru00:00

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Lenta.ruвчера в 17:31
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Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Здоровье

Врач назвала необходимые лекарства для домашней аптечки

Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке.
RT на русском 04:29
Политика

Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира

Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:22
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета 04:19
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Общество

Вирус виден невооруженным глазом

По итогам апрельского опроса средняя оценка опасности вируса по десятибалльной шкале составила 5,94 — две недели назад этот показатель составлял 5,41.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Авто

GAC сертифицировал в России новый минивэн GAC GN8

Роскошный китайский минивэн GAC GN8 получил ОТТС, благодаря чему в дальнейшем станет возможным стартовать продажи на российском рынке.
Faktom 05:31
Общество

В Севастополе гостей из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Крымчане и гости полуострова, приезжающие в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны провести 14 дней в полной самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Российская газета 04:55
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Российская газета 03:37
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

В Минпромторге рассказали, что специалисты проведут внутреннее расследование в связи с инцидентом, который произошел в Ижевске.
Мой Брянск 06 апреля в 09:19
Политика

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Кино

Кристоф Вальц был бы рад поработать над сиквелом «Алиты»

Игромания.ру вчера в 13:10
Общество

Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере

Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.
ТАСС вчера в 06:20
Экономика

Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Моя Москва.онлайн 04:25
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Технологии

Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:11
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру вчера в 01:12
Политика

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес

Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»

Millionaire.ru 04:37
Религия

Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля

Эхо Москвы вчера в 06:30
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Shraibikus News вчера в 09:52
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru вчера в 07:49
Здоровье

В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса

На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
SMINEWS в Иванове 06 апреля в 06:12
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