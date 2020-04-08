Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.

с чего всё началось

Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. Эта сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств.

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