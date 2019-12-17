Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Космос У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.

Происшествия На трассе М-4 «Дон» столкнулись одиннадцать автомобилей Сразу 11 машин столкнулись на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.

Футбол Украинский футболист провалил допинг-тест Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.

Политика Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.