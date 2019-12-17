Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Западный проект резолюции по гумпомощи Сирии отклонён Россией и Китаем

News.ru14:17

СБ ООН заблокировал проект резолюции России о помощи Сирии

Взгляд.ру13:26

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

РИА Новости13:10

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии

Политическая Экспертиза15:30

РФ в СБ ООН наложила вето на резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Экономика сегодня14:16

Из-за США гумпомощь достанется не сирийцам, а террористам – Китай

REGNUM14:43

Китай напомнил Западу в СБ ООН, что помощь понадобилась Сирии из-за его ошибок

ТАСС14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии

Московский Комсомолец 11:54
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Здоровье

Больных после инсульта или инфаркта обеспечат бесплатными лекарствами

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что больные, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами. бесплатно обеспечены лекарствами.
Inc-news.ru 17 декабря в 11:25
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa 17 декабря в 13:49
Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Московский Комсомолец вчера в 17:15
Армия и оружие

При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

RT на русском 14:29
Наука

Каждый пятый человек заражен паразитическим червем

Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).
Газета DAILY 13:26
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Общество

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 10:41
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Газета.Ru 11:22
Авто

Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео

На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Профиль 15:22
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь 15:26
Происшествия

Эксперты дали оценку оружию стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Лубянке, использовал карабин «Сайга» с рожком на 40 патронов.
Рамблер 15:40
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Salt Mag 09:52
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru 15:27
Происшествия

В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
РИА Новости 15:19
Политика

Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России

Евразия.Эксперт 07:49
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Общество

Epic Games Store запустил акцию с раздачей бесплатных игр

Профиль 04:24
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 18 декабря в 03:30
Экономика

ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются

Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
РБК 08:31
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Политика

В офисе у Порошенко прошли обыски

В киевском офисе партии «Европейская солидарность» (ЕС), которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски.
Lenta.ru 12:54
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
РИА Новости 11:59
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное