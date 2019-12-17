Политика
RT на русскомРоссия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
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Совбез ООН не принял российский проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии
Политическая Экспертиза15:30
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Армия и оружие
Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии
Политика
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У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Экономика
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В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Здоровье
Больных после инсульта или инфаркта обеспечат бесплатными лекарствами
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что больные, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами. бесплатно обеспечены лекарствами.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
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Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
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Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
Наука
Каждый пятый человек заражен паразитическим червем
Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Технологии
Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Происшествия
Эксперты дали оценку оружию стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Лубянке, использовал карабин «Сайга» с рожком на 40 патронов.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Политика
Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Экономика
ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются
Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Политика
В офисе у Порошенко прошли обыски
В киевском офисе партии «Европейская солидарность» (ЕС), которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.