Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии через три пункта пропуска. При этом Совет Безопасности ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу, передает ТАСС.

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

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