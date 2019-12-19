Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии через три пункта пропуска. При этом Совет Безопасности ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу, передает ТАСС.
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