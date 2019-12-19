Политика
Газета.RuРоссия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии через три пункта пропуска. При этом Совет Безопасности ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу, передает ТАСС.
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Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Технологии
Puma представила специальные кроссовки для геймеров
Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Авто
Опубликованы фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Ульяновский автозавод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию модели УАЗ-3909 «Комби» («Буханка»).
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию
Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Космос
Журнал Science назвал научный прорыв года
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Скончался бывший голкипер ЦСКА, "Пахтакора" и сборной СССР Юрий Пшеничников в возрасте 79 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужений на русском языке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил возможность частичного проведения богослужений на современном русском языке, а не только на церковнославянском.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Финансы
Bloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления
С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте.