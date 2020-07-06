Армия и оружие
РИА НовостиРоссия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Происшествия
На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса
В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире.
Кубань 24 03:41
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
REGNUM 09:13
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Общество
Наталья Билан и ряд топ-менеджеров покинут «Матч-ТВ»
Главный продюсер «Матч-ТВ» Наталья Билан в ближайшее время покинет канал, - сообщает Betting Insider со ссылкой на неназванные источники в руководстве «Матч-ТВ».
ProstoProSport 10:18
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Происшествия
Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку
Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
Evo-rus.com 09:03
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
В прошедшие выходные, в гостях питерский «Зенит» - 4:2 - обыграл «Краснодар» и за четыре тура до окончания чемпионата закрепил за собой золотой пьедестал, набрав 62 очка после 26 игр.
TV BRICS 06:33
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
ТАСС 03:02
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Футбол
Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42