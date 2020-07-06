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Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 241

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