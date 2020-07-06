Армия и оружие
РИА НовостиРоссия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
Общество
Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31
Армия и оружие
В Горловке из-за обстрела без воды остались более трех тысяч человек
Аргументы и Факты 03:50
Технологии
Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша
Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.
3DNews 12:47
Происшествия
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода.
Татар-информ 13:03
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Происшествия
Областные власти: ТЦ оцепили из-за звонка о минировании
Новый Калининград.Ru 14:49
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
ODDS.ru 05:10