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РИА НовостиРИА Новости

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.В источнике
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В Москве заявили о подготовке танка «Армата» к поставкам за границу

РБК10:58

Россия намерена экспортировать «Армату»

ТАСС10:24

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

РИА Новости10:17

Россия собралась экспортировать танк «Армата»

Взгляд.ру09:33

Россия собралась продавать танк «Армата» за границу

Интерфакс09:14

В ФСВТС рассказали об интересе Сербии к российским системам ПВО

ТК Звезда09:34

Новейший танк «Армата» будут продавать за границу

Российская газета10:20
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Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором он обвинил схиигумена во лжи и рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви (РПЦ) свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru13:19
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru02:29
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Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости11:33
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском12:54
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