Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
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Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.В источнике
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