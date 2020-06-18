По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти.

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 28

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 511

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 185

Шоу-бизнес Эмин Агаларов рассказал о разводе с Аленой Гавриловой Певец и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним – Emin) в интервью Алене Жигаловой на YouTube впервые рассказал о том, что расстался с супругой Аленой Гавриловой до введения режима самоизоляции, и добавил, что некоторые эту ситуацию «мерят постами в Instagram». 18

Здоровье Мясников назвал признаки опасной головной боли Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна. 5

Общество Сын Никиты Хрущева скончался в США В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. 440

Общество Росконгресс объявил об отмене ВЭФ-2020 Восточный экономический форум, запланированный на 2–5 сентября 2020 года, отменен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса». 1

Политика Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн. 1

Происшествия Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек. 2

Футбол Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке» Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 31

Общество В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 702

Происшествия В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников. 2