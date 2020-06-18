По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти.

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,7K

Общество Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. 2

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,2K

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 374

Футбол Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.

Общество В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя. 61

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 403

Энергетика Нефть перешла к уверенному росту Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 10

Происшествия Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. 8

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,9K

Общество В Оренбургской области отменили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом. 11

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 71

Наука В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных. 30

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. 3,7K

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 60