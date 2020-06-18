Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье
Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Футбол
Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча
Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.
LiveResult.Ru 11:34
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Сочи — Ростов 2:1 (1-й тайм)
«Ростов» объявил заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».
РБК 12:28
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Происшествия
Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате
Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 06:48
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Общество
В Оренбургской области отменили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Наука
В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Путешествия
Пляжи Сочи и Крыма назвали одними из самых чистых в мире
Общественная служба новостей 06:04
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16