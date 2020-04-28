Экономика
Комсомольская правдаРоссия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота
Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.
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Политика
Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пензенская правда вчера в 14:37
Общество
В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса
Еще 32 случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших приблизилось к 360, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова пустила Джигана на праздник дочери
В понедельник, 27 апреля, свой день рождения одновременно праздновали Оксана Самойлова и Майя. Девочке исполнилось 3 года, а ее маме — 32.
RuNews24.ru вчера в 05:11
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру вчера в 10:32
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Найден препарат от смертельного симптома коронавируса
URA.Ru 27 апреля в 19:31
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Биатлон
СБР представит списки тренеров сборных в Минспорт в ближайшее время
Союз биатлонистов России (СБР) представит списки тренеров сборных в Министерство спорта в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Политика
Миронов предложил раздать россиянам по 25000 рублей
Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей.
Evo-rus.com вчера в 14:09
Армия и оружие
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
Военное обозрение вчера в 06:24
Общество
Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя
Во время пандемии коронавируса почти половина россиян отказались от алкоголя.
Комсомольская правда 02:38
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Наука
Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной
Naked Science вчера в 09:08
Общество
В Калужской области введен обязательный масочный режим
В Калужской области введен обязательный масочный режим, сообщил и.о. губернатора региона Владислав Шапша.
Известия 02:32
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные фильмы онлайн
Организаторы 93-й премии "Оскар" допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 01:40
Энергетика
Новак назвал срок стабилизации цен на нефть
Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны-члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти.
РИА Новости 02:48
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Происшествия
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник.
РБК 02:46
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20