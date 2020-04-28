Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота

Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.
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Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота

Комсомольская правдавчера в 23:21

МНЕНИЕ: Российское золото спасет мировой рынок

Вестник золотопромышленникавчера в 05:50

Россия решила спасти мировой рынок золота

Lenta.ruвчера в 19:58

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

ИА Новороссиявчера в 16:11

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

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Коронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

Экономика сегоднявчера в 08:08

Челябинские золотодобытчики могут спасти мировой рынок золота

Polit74.ruвчера в 22:44
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
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Авто

Kia рассказала о новых кроссоверах для России

Автоновости дня 10:37
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Общество

Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19

Хотя во всей Якутии официально выявлено только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи.
РБК 11:51
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ 12:10
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Происшествия

В Курске у двух детей выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у работника и двух малышей в Курском областном доме ребенка, сообщила администрация региона.
РИА Новости 12:24
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Происшествия

Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Общество

Российским студентам продлили дистанционное обучение

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.
Lenta.ru 12:27
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Общество

Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек

Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Шоу-бизнес

Нарушила карантин: Марго Робби вышла на прогулку в коротких шортах

Звезда «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» была легко, по-спортивному, одета в короткие розовые шорты и летнюю футболку, завязанную узлом на поясе, что подчеркивало ее фигуру.
SM News 11:35
Армия и оружие

Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Взгляд.ру 07:14
Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
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Гаджеты

Известны интересные особенности Redmi Note 9 для международного рынка

На международном Twitter-аккаунте Xiaomi появилась информация о выходе новых смартфонов в рамках линейки Redmi Note 9 уже 30-го апреля, то есть завтра.
Srnsk 10:21
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия вчера в 22:30
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Хоккей

Немировски останется главным тренером «Торпедо» («СЭ»)

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски продолжит работу в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Составлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года

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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

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