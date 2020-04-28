Экономика
Комсомольская правдаРоссия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота
Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.
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Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Авто
Kia рассказала о новых кроссоверах для России
Автоновости дня 10:37
Общество
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Хотя во всей Якутии официально выявлено только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи.
РБК 11:51
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Происшествия
В Курске у двух детей выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у работника и двух малышей в Курском областном доме ребенка, сообщила администрация региона.
РИА Новости 12:24
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Общество
Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США
Компания 10:47
Общество
Российским студентам продлили дистанционное обучение
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.
Lenta.ru 12:27
Общество
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек
Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Шоу-бизнес
Нарушила карантин: Марго Робби вышла на прогулку в коротких шортах
Звезда «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» была легко, по-спортивному, одета в короткие розовые шорты и летнюю футболку, завязанную узлом на поясе, что подчеркивало ее фигуру.
SM News 11:35
Армия и оружие
Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море
Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Взгляд.ру 07:14
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Гаджеты
Известны интересные особенности Redmi Note 9 для международного рынка
На международном Twitter-аккаунте Xiaomi появилась информация о выходе новых смартфонов в рамках линейки Redmi Note 9 уже 30-го апреля, то есть завтра.
Srnsk 10:21
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Хоккей
Немировски останется главным тренером «Торпедо» («СЭ»)
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски продолжит работу в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:12
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Кино
Составлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года
RuNews24.ru 02:23