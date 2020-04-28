Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота

Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.
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с чего всё началось

Коронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

Считается, что решение российских властей де-факто уравняло добытчиков и банки в правах на мировом рынке, что в целом снимет нынешнюю проблему дефицита, а в перспективе и повысит спрос на золото в мире. Россия – третья по масштабам страна-производитель золота после Китая и Австралии.
Экономика сегоднявчера в 08:08

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Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота

Комсомольская правдавчера в 23:21

Челябинские золотодобытчики могут спасти мировой рынок золота

Polit74.ruвчера в 22:44

Россия решила спасти мировой рынок золота

Lenta.ruвчера в 19:58

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

ИА Новороссиявчера в 16:11

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

RT на русскомвчера в 13:36

Коронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

Экономика сегоднявчера в 08:08

МНЕНИЕ: Российское золото спасет мировой рынок

Вестник золотопромышленникавчера в 05:50
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Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 04:33
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Хоккей

СКА объявил об уходе пяти хоккеистов

Соглашения на следующий сезон не будут продлены с пятью хоккеистами: Артемом Зубом; Андреем Зубаревым; Ярно Коскирантой; Александром Барабановым; Йори Лехтеря.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Общество

Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

ГЛАС.RU 03:02
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Авто

Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств в России

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,4K
Общество

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Происшествия

В Барнауле назначен новый начальник полиции

В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.
ПолитСиб.Ру 02:59
1
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Общество

На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

ТАСС 00:32
Здоровье

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
60
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Экономика

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Здоровье

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Здоровье

В Нижегородской области количество больных коронавирусом достигло 1794

Напомним, 28 апреля заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что замглавного врача городской больницы № 33 Алексей Аристов умер от коронавируса.
Ньюс-НН 03:55
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
Общество

Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
125
Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о новом романе после развода с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз намекнула на то, что она нашла нового возлюбленного.
Народные новости 02:29
3
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии

В ближайшие дни работников Чаяндинского месторождения Якутии начнут вывозить домой.
EastRussia вчера в 06:12
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Здоровье

Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Шоу-бизнес

Актер Мэттью Перри постарел и растолстел

Фото: Мэттью Перри Что касается самого снимка, это был эффект разорвавшейся бомбы.
Bimru.ru 02:03
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