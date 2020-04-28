Считается, что решение российских властей де-факто уравняло добытчиков и банки в правах на мировом рынке, что в целом снимет нынешнюю проблему дефицита, а в перспективе и повысит спрос на золото в мире. Россия – третья по масштабам страна-производитель золота после Китая и Австралии.

с чего всё началось

Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота, в случае возникновения проблем и сложностей при поставке драгметалла из-за пандемии коронавмируса.

Общество Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа. 1,2K

Хоккей СКА объявил об уходе пяти хоккеистов Соглашения на следующий сезон не будут продлены с пятью хоккеистами: Артемом Зубом; Андреем Зубаревым; Ярно Коскирантой; Александром Барабановым; Йори Лехтеря.

Общество Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,4K

Происшествия В Барнауле назначен новый начальник полиции В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров. 1

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым. 23

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 246

Экономика Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5 Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.

Здоровье В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1». 613

Здоровье В Нижегородской области количество больных коронавирусом достигло 1794 Напомним, 28 апреля заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что замглавного врача городской больницы № 33 Алексей Аристов умер от коронавируса.

Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 464

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 731

Здоровье Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели. 103

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 129