Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Миллер добавил, что в обозримой перспективе Россия будет поставлять в КНР более 130 млрд куб. м газа в год. «Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — заявил Миллер.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил
 Миллер в интервью корпоративному журналу.
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Политика

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Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
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В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
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WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование

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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
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Коммерсантъ вчера в 04:53
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В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
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