с чего всё началось

Миллер добавил, что в обозримой перспективе Россия будет поставлять в КНР более 130 млрд куб. м газа в год. «Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — заявил Миллер.

Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

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