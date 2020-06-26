Энергетика
REGNUMГазпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Миллер добавил, что в обозримой перспективе Россия будет поставлять в КНР более 130 млрд куб. м газа в год. «Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — заявил Миллер.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.News.ru09:34
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