Энергетика
Lenta.ruРоссия нанесла сокрушительный удар по американской нефти
Россия и Саудовская Аравия нанесли сокрушительный удар по американским производителям сланцевой нефти развалом сделки ОПЕК+ и объявлением нефтяной войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на норвежскую компанию Rystad Energy, которая анализирует энергетические рынки.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg
Красная весна11 марта в 05:41
Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Profinance.ru11 марта в 05:15
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Комментарии
Музыка
Little Big раскрыли детали своей песни для «Евровидения»
Экономика
В «Авито» зафиксировали рост цен на гаражи в крупных городах России
Рост цен связан с подготовкой законопроекта о «гаражной амнистии». В 12 из 25 крупных городов подорожали гаражи.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Происшествия
В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства
Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Пропавшего 12-летнего сына бизнесмена ищут в Тюмени
Сын крупного уральского бизнесмена пропал из дома 12 марта около восьми часов вечера.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
В Китае первый случай заражения коронавирусом произошел еще в ноябре
Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 произошел в КНР 17 ноября, а не в декабре, как медики считали ранее.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Музыка
Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым
Общество
Ночью в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города указали на то, что, помимо закрытия дамбы из-за наводнения было остановлено судоходство в Кронштадтском корабельном фарватере.
Политика
Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Экономика
Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд
Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Кино
Премьеру фильма «Мулан» отложили из-за коронавируса
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.