Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия нанесла сокрушительный удар по американской нефти

Россия и Саудовская Аравия нанесли сокрушительный удар по американским производителям сланцевой нефти развалом сделки ОПЕК+ и объявлением нефтяной войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на норвежскую компанию Rystad Energy, которая анализирует энергетические рынки.
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Россия нанесла сокрушительный удар по американской нефти

Lenta.ru11 марта в 12:43

Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg

Красная весна11 марта в 05:41

Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Profinance.ru11 марта в 05:15
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«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
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Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля

Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
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Ночью в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

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В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
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Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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