Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия нанесла сокрушительный удар по американской нефти

Россия и Саудовская Аравия нанесли сокрушительный удар по американским производителям сланцевой нефти развалом сделки ОПЕК+ и объявлением нефтяной войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на норвежскую компанию Rystad Energy, которая анализирует энергетические рынки.
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Россия нанесла сокрушительный удар по американской нефти

Lenta.ruвчера в 12:43

Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg

Красная веснавчера в 05:41

Трамп будет спасать сланцевый сектор США по-социалистически

Expert.ruвчера в 06:44

Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Profinance.ruвчера в 05:15
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Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
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Как ставка ляжет: ужесточит ли Банк России монетарную политику

Критичные 75 Перед Банком России, который в марте будет принимать решение по ключевой ставке, стоит непростой выбор.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru 09:34
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Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 22:40
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
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Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона

Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона.
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Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru 13:01
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«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Экономика

СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
РБК 18:03
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
РИА Новости 21:14
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
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Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ 22:06
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Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

РИА Новости 19:02
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
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Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Вести.Ru 20:30
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
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Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 20:28
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