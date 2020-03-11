Энергетика
Lenta.ruРоссия нанесла сокрушительный удар по американской нефти
Россия и Саудовская Аравия нанесли сокрушительный удар по американским производителям сланцевой нефти развалом сделки ОПЕК+ и объявлением нефтяной войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на норвежскую компанию Rystad Energy, которая анализирует энергетические рынки.
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Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Profinance.ruвчера в 05:15
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Комментарии
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
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Критичные 75 Перед Банком России, который в марте будет принимать решение по ключевой ставке, стоит непростой выбор.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона
Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона.
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Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Экономика
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
Финансы
Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.