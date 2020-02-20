Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Центр по примирению 20 февраля.
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Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

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Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

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ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии

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Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Опубликованы кадры поддержки турецкой батареей САУ наступления боевиков в Идлибе

ТК Звезда09:10

Россия сняла на видео удары турецкой артиллерии в поддержку боевиков

Lenta.ru09:33
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
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Кремль предложил не ждать сиюминутных результатов по доходам россиян

Для повышения доходов россиян властями предусмотрена «целая программа», однако сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Газета.Ru 06:49
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Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом

Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
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Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2118

Общественное телевидение России вчера в 21:50
Происшествия

Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
Комсомольская правда 09:27
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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019.
Что происходит 08:59
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:09
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
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Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК

Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Афиша Daily 04:21
Авто

В России стартовала программа аренды автомобилей Hyundai

Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», первые 5 автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду.
SpeedMe 03:40
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В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак

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Единоборства

Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов

Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
iReactor вчера в 22:04
Экономика

Минфин оценил возможное влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля

Сделка по покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка в минимальной степени отразится на курсе рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.
RT на русском 09:24
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

«Даже для 60 старым выглядит»: Виторган показал морщины Сукачева

Некоторые подписчики Виторгана удивились тому, насколько постаревшим выглядит Сукачев.
Телепрограмма вчера в 14:27
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Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Политика

Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).
ТАСС 18 февраля в 07:32
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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