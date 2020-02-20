Армия и оружие
ИзвестияРоссия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Центр по примирению 20 февраля.
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Политика
Кремль предложил не ждать сиюминутных результатов по доходам россиян
Для повышения доходов россиян властями предусмотрена «целая программа», однако сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Экономика
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви
В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Общество
Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом
Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2118
Происшествия
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Технологии
Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК
Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Авто
В России стартовала программа аренды автомобилей Hyundai
Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», первые 5 автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду.
Наука
В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
Экономика
Минфин оценил возможное влияние покупки акций Сбербанка на курс рубля
Сделка по покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка в минимальной степени отразится на курсе рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Шоу-бизнес
«Даже для 60 старым выглядит»: Виторган показал морщины Сукачева
Некоторые подписчики Виторгана удивились тому, насколько постаревшим выглядит Сукачев.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
Политика
Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.