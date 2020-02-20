Армия и оружие
ИзвестияРоссия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает центр по примирению 20 февраля.
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Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Армия и оружие
Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot
Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Происшествия
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети в Лондоне
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети, расположенной неподалёку от Риджентс-парка в Лондоне.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Шоу-бизнес
Фото постаревшего Сукачева за ужином на заправке удивило поклонников
Постаревший рок-музыкант удивил и растрогал подписчиков, однако большая часть пользователей выразили уверенность, что Сукачев «хорошо выглядит» в свои 60 лет.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Политика
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров.
Футбол
Брюгге — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
Гаджеты
Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений
Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
Экономика
Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю
Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия