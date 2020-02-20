Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает центр по примирению 20 февраля.
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