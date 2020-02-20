Армия и оружие

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Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает центр по примирению 20 февраля.
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Российские ВКС нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

РИА Новости09:25

ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии

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Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

Интерфакс09:21

Минобороны РФ сообщило о прорыве боевиками обороны сирийской армии в Идлибе

Коммерсантъ09:25

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС09:10

ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

ТК Звезда09:05

Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии

РБК11:03
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Газета.Ru 07:25
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Назван виновник гибели турецких солдат при авиаударе в Идлибе

Lenta.ru 10:15
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На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

РБК 05:12
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Общество

Эксперт Гэри Андерсон прокомментировал спорную конструкцию «Мерседеса»

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Мобильное приложение ВКонтакте обновило навигацию и дизайн

МонаВиста вчера в 10:24
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
Газета.Ru 18 февраля в 12:43
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
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Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
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Peugeot представил новый пикап Peugeot Landtrek

Известный производитель машин Peugeot собирается покорять рынок компактных пикапов, представив новую модель.
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Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Ведомости 05:24
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
РБК вчера в 15:09
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 08:26
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Игры

Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving

Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
CyberSport.ru 03:32
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США подлетал к границам России

Беспилотник ВВС США подлетал к границам России. RQ-4B Global Hawk замечен в среду 19 февраля около линии разграничения на Донбассе.
Piter.tv 00:38
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
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Новейший Samsung Galaxy S20 приходит в Россию. Цена

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