Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает центр по примирению 20 февраля.

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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