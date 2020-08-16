Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание
Россия выделила $10 млн (около 728,4 млн руб.) на развитие системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа, сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.В источнике
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Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания
Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа
Российская газетавчера в 09:57