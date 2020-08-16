Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

Россия выделила $10 млн (около 728,4 млн руб.) на развитие системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа, сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Россия направила Кубе и Никарагуа 10 миллионов долларов на школьное питание

Эхо Москвы02:32
РБК

Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

РБК21:19
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
138

Ева Польна до страха напугала поклонников резким похудением

В последнее время артистка ушла в тень и крайне редко радует поклонников новыми снимками в своем микроблоге Последний ее снимок обнародовал Митя Фомин, выступающий с Польной на одном мероприятии в Ялте.
Privet-Rostov.ruвчера в 13:53

Вильфанд сообщил о завершении купального сезона в ряде регионов РФ

Купальный сезон завершился в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru23:45

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,5K