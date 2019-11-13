с чего всё началось

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.

Футбол Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Гаджеты Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.

Финансы Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.

Политика Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400 Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Общество Минюст начал внеплановую проверку ФБК Минюст уведомил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального о неплановой проверке, сообщил директор фонда Иван Жданов.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.

Политика Асад озвучил свою версию гибели сооснователя «Белых касок» Свою версию гибели Ле Мезюрье сирийский лидер озвучил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», отрывок которого опубликован в четверг, 14 ноября.

Происшествия В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.

Политика Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Фигурное катание Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.