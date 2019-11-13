Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось
«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении
 посольства.
RT на русскомвчера в 13:47

Подробнее о событии

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Газета.Ruвчера в 16:50

Посольство направило в британский МИД ноту из-за слов генерала Картера

РБКвчера в 15:22

Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту

РЕН ТВвчера в 12:45

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

RT на русскомвчера в 13:47

Посольство России направило в британский МИД ноту из-за заявлений генерала Картера

ТАССвчера в 13:31

Посольство России направило в МИД Великобритании ноту из-за заявления главы британского Генштаба

Комсомольская правдавчера в 13:30

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

РИА Новостивчера в 13:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:35, Вашингтон
Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

Русская Планета вчера в 21:14
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Теннис

Надаль объяснил победу над Медведевым везением

РБК 01:31
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Здоровье

В Ульяновске закрыли ещё одну школу на карантин из-за пневмонии

Карантин объявлен в 1-11 классах с 13 по 22 ноября включительно.
Misanec.ru 00:12
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»

Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48
Общество

Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки

Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Политика

Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Вечерняя Москва 12 ноября в 14:17
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Здоровье

Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»

Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Lenta.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес

«Препараты помогли»: Заворотнюк пошла на поправку

"Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – заявил спортсмен.
VSE42.RU вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Сыновья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой покорили светскую Москву

Премьера картины знаменитого режиссера Андрея Кончаловского «Грех» ознаменовалась сразу несколькими сенсациями.
Bimru.ru вчера в 06:31
Здоровье

В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета

Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
РИА Новости 00:22
Политика

Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше

«Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заверил он.
Известия вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное