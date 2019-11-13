Политика
РИА НовостиРоссия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
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с чего всё началось
«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении посольства.RT на русскомвчера в 13:47
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Посольство России направило в МИД Великобритании ноту из-за заявления главы британского Генштаба
Комсомольская правдавчера в 13:30
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