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ТАСС
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.В источнике
С чего всё началось
«Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела», — говорится в сообщении
 постпредства.
RT на русскомвчера в 16:38
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RT на русском

Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:38
Газета.Ru

Брюссель получил 9 вопросов от РФ по обвинениям со стороны ЕС по Навальному

Газета.Ruвчера в 15:57
РИА Новости

Россия направила ЕС девять вопросов о нестыковках в ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:32
Царьград

ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"

Царьградвчера в 15:20
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09
Lenta.ru

В России представили список несостыковок в деле Навального

Lenta.ruвчера в 15:49

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 10:45
457

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
37

Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40

ЕК планирует ужесточить нормы выбросов CO2 для автомобилей, пишут СМИ

Предыдущий план предусматривал к 2030 году сокращение выбросов CO2 автомобилями на 37,5 процента по сравнению с уровнем 1990 года, а новый план поднимает планку сокращения до 50 процента, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы.
Sputnik Литва13 сентября в 07:10