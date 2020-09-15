Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
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Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.В источнике
С чего всё началось
«Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела», — говорится в сообщении
постпредства.
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Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
Коммерсантъвчера в 14:57