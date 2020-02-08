с чего всё началось

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.

Происшествия СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

Кино Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4» Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Общество Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.

Экономика Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.

Хоккей Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Политика Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.

Общество Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.

Общество В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.