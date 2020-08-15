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МИР 24
МИР 24

Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН Россия направила 10 млн долларов на обеспечение школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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Эхо Москвы

Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

Эхо Москвы18:08
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
МИР 24

Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание

МИР 24вчера в 12:36
News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
РБКвчера в 15:21
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Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе

У женщины 63-летнего жительницы Новокузнецка на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких) развилась пневмония.
Kursk.comвчера в 03:41
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Apple TV + подписала соглашение с кинорежиссером Мартином Скорсезе

Apple заключила договор с известным режиссером Мартином Скорсезе, который будет продюсировать и направлять фильмы и сериалы для Apple TV + в рамках многолетнего соглашения со своей компанией Sikelia Productions.
Megaobzor.com13 августа в 06:50
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Депутаты Госдумы РФ от Калужской области за год увеличили свои доходы

Калуга, 15 августа 2020, 19:24 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.
REGNUMвчера в 12:24

Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
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