Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание

Радио Комсомольская правда 4

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН Россия направила 10 млн долларов на обеспечение школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский, передает ТАСС.