с чего всё началось

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Экономика Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа» «Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Происшествия Петербуржцам рассказали, что нужно делать при поломке на КАД Как сообщает «Петербургский дневник», в Петербурге прошел пресс-подход с заместителем начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимиром Ольшевским.

Шоу-бизнес Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.

Футбол Жоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.

Теннис Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Футбол Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить Чилаверта Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, сообщает AS.

Происшествия В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе города Нитра на западе Словакии погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 человек ранены, сообщил журналистам представитель Оперативного центра медслужбы республики Йозеф Минар.

Здоровье Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Кино Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей» В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.

Технологии В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.

Политика В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.