Общество
RT на русскомРоссия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Общество
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Здоровье
Способы сбросить вес без жесткой диеты назвала врач
Желательно, чтобы овощи составляли 50% от всего рациона. По словам врача, не лишним будет разнообразить свой рацион.
Evo-rus.com 06:32
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
Телеканал Санкт-Петербург 10:03
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
Генпрокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с Ефремовым
Отмечается, что дело об автокатастрофе стало резонансным из-за широкого освещения в СМИ.
Слово и Дело 13:16
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Здоровье
Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом
Московский Комсомолец Калуга 04:49
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
Путешествия
Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Газета.Ru 13:47
Авто
Началось производство нового Bentley Bentayga
Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
Автостат 04:01
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Здоровье
Министр сельского хозяйства Свердловской области скончался от COVID-19
В больнице Екатеринбурга от COVID-19 скончался глава Минсельхоза Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Вести.Ru 14:04
Футбол
Савин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛ
В своём посте в Инстаграме Савин сообщил, что «Крылья Советов» предлагают от 300 до 500 миллионов рублей «Тамбову», чтобы поменяться местами и начать новый сезон в Премьер-лиге, а «Тамбов» опустился бы в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 14:19
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Экономика
ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки
Новая система страхования ипотеки, при которой сам банк за свой счет обязан страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, не будет распространяться на ранее выданные кредиты, но будет применяться в случае рефинансирования ипотеки.
Российская газета 13:37
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50