Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

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