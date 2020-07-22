Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Правозащитники в США изучают обстоятельства нападения в Портленде на журналистов из России

ТАСС13:42

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

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Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

RT на русском13:30

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

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Посольство РФ в США направило Госдепу ноту протеста после нападения на журналистов в Портленде

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Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
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Общество

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Способы сбросить вес без жесткой диеты назвала врач

Желательно, чтобы овощи составляли 50% от всего рациона. По словам врача, не лишним будет разнообразить свой рацион.
Evo-rus.com 06:32
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии

Телеканал Санкт-Петербург 10:03
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Происшествия

В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина

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Общество

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
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Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
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Шоу-бизнес

Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе

Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Происшествия

Генпрокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с Ефремовым

Отмечается, что дело об автокатастрофе стало резонансным из-за широкого освещения в СМИ.
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Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Здоровье

Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом

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Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
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Путешествия

Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
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Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Газета.Ru 13:47
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Авто

Началось производство нового Bentley Bentayga

Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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Здоровье

Министр сельского хозяйства Свердловской области скончался от COVID-19

В больнице Екатеринбурга от COVID-19 скончался глава Минсельхоза Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Вести.Ru 14:04
Футбол

Савин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛ

В своём посте в Инстаграме Савин сообщил, что «Крылья Советов» предлагают от 300 до 500 миллионов рублей «Тамбову», чтобы поменяться местами и начать новый сезон в Премьер-лиге, а «Тамбов» опустился бы в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 14:19
Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

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Авто

Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Экономика

ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

Новая система страхования ипотеки, при которой сам банк за свой счет обязан страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, не будет распространяться на ранее выданные кредиты, но будет применяться в случае рефинансирования ипотеки.
Российская газета 13:37
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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