Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 24

Общество В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года». 56

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 108

Финансы Банки в России сделают людей финансово грамотными Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку. 181

Шоу-бизнес Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода. 22

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча КДК РФС вынес вердикт в отношении футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, который после поединка 1\2 финала Кубка России с «Зенитом» показал футболку с оскорбительной надписью. 157

Общество Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года». 2

Футбол Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 76

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 305

Политика Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 15