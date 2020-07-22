Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Газета.Ru16:13

Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

РБК14:40

Правозащитники в США изучают обстоятельства нападения в Портленде на журналистов из России

ТАСС13:42

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

RT на русском13:30

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

Интерфакс13:25

Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на журналистов

Известия13:18

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

РИА Новости13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Газета.Ru 13:00
76
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
24
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru 15:02
32
Футбол

ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро

Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru 06:15
2
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
978
Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
56
Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
62
Происшествия

На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
145
Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
108
Финансы

Банки в России сделают людей финансово грамотными

Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
181
Шоу-бизнес

Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина

В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
22
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
11
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

КДК РФС вынес вердикт в отношении футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, который после поединка 1\2 финала Кубка России с «Зенитом» показал футболку с оскорбительной надписью.
Vprognoze.ru 02:17
157
Кино

Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года

Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 вчера в 14:42
3
Общество

Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
2
Путешествия

Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе

News.ru вчера в 13:04
377
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Ридус 15:49
26
Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
23
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
1,3K
Армия и оружие

Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР

Новостной фронт 16:11
Футбол

Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ

Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 15:00
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
76
Происшествия

Бетонный забор насмерть придавил 15-летнюю школьницу из Балашихи

NewInform 15:58
Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Ведомости 07:44
1K
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
305
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
92
Авто

Ford удвоит тираж внедорожников Bronco на фоне ажиотажного спроса

Производство возрожденного внедорожника Bronco в версии First Edition решила увеличить вдвое компания Ford, 21 июля сообщает портал bronco6g.com.
ИА Красная Весна 16:17
6
Политика

Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании

Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
15
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
3,3K
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
175
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное