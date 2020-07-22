Общество
Газета.RuРоссия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
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Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru 06:15
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
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Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
КДК РФС вынес вердикт в отношении футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, который после поединка 1\2 финала Кубка России с «Зенитом» показал футболку с оскорбительной надписью.
Vprognoze.ru 02:17
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 вчера в 14:42
Общество
Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Путешествия
Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе
News.ru вчера в 13:04
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР
Новостной фронт 16:11
Футбол
Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ
Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 15:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Авто
Ford удвоит тираж внедорожников Bronco на фоне ажиотажного спроса
Производство возрожденного внедорожника Bronco в версии First Edition решила увеличить вдвое компания Ford, 21 июля сообщает портал bronco6g.com.
ИА Красная Весна 16:17
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22