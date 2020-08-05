Происшествия
РБКПервый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва
Российский самолет Ил-76 МЧС России вылетел в столицу Ливана Бейрут, где накануне произошел сильный взрыв. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале. На борту Ил-76 находятся оборудование для аэромобильного госпиталя, врачи и спасатели.
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Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 03 августа в 12:11
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Кино
Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC
Киноафиша России вчера в 02:48
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей
Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
Интерфакс 08:31
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Армия и оружие
Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии
В сирийском Идлибе 14 августа была подорвана колонна российско-турецкого патрулирования трассы М-4.
Пятый канал 04:02
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости 06:32
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
Культура
Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате
Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, он будет посвящен 75-летию Победы, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
РИА Новости 08:27
Общество
Россиянам разрешили ездить в Калининград на поездах без ограничений
Жители всех регионов России снова могут ездить в Калининград на поездах.
Телеканал 360° 04:07
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Discover24 05:59
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes
Вестник вчера в 01:30