Вылет следующих четырёх бортов запланирован на ближайшие сутки. Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел накануне. Погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.

Россия направила в Ливан врачей и спасателей после взрыва в Бейруте

Происшествия Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.

Футбол «Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды.

Футбол ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.

Политика Армения ограничила вещание российских каналов Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. 807

Политика Дуров раскритиковал США за давление на TikTok Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». 96

Политика Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17 В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17. 41

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия решила разорвать с Кипром соглашение о двойном налогообложении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов. 1K

Политика На Украине сменился глава военной разведки Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии с должности руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу.

Общество Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании. 190

Культура В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.

Интернет Instagram запустил конкурента TikTok В июне Reels запустился во Франции и Германии, позже Instagram вывел его на рынок Индии, когда власти страны заблокировали на территории страны 59 китайских мобильных приложений. 6