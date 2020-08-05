Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссия направила в Ливан врачей и спасателей после взрыва в Бейруте

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Вылет следующих четырёх бортов запланирован на ближайшие сутки. Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел накануне. Погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.
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Россия направила в Ливан врачей и спасателей после взрыва в Бейруте

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