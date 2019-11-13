с чего всё началось

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт дипведомства.

Происшествия Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.

Политика Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Политика На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.

Культура HBO может снять продолжение «Друзей» Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.

Общество В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.

Космос NASA показало электрический самолет NASA впервые показало результаты своей работы над полностью электрическим самолетом X-57 Maxwell.

Политика Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.

Общество ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.