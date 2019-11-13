Политика
ИзвестияРоссия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт дипведомства.
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«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении посольства.RT на русском13:47
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Посольство России направило в МИД Великобритании ноту из-за заявления главы британского Генштаба
Комсомольская правда13:30
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Хакеры атакуют топливно-энергетические компании РФ чаще всего с помощью фишинга - отчёт
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Скончался пациент, выпавший из окна клинической больницы в Чите
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Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
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Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
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Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
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Общество
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Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
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Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
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