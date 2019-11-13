Политика

ИзвестияИзвестияРоссия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт дипведомства.
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«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении
 посольства.
RT на русском13:47

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Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Газета.Ru16:50

Посольство направило в британский МИД ноту из-за слов генерала Картера

РБК15:22

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Комсомольская правда13:30

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RT на русском13:47

Посольство России направило в британский МИД ноту из-за заявлений генерала Картера

ТАСС13:31

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

РИА Новости13:55

Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту

РЕН ТВ12:45
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