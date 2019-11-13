Политика

ИзвестияИзвестияРоссия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт дипведомства.
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«В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией», — говорится в сообщении
 посольства.
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