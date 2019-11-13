с чего всё началось

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт дипведомства.

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Происшествия На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.

Футбол Тренер-легенда Эстонии Уно Пийр отмечает 90-летний юбилей Уно Пийр — крайний справа в верхнем ряду Во-вторых, Уно Пийр стал первым главным тренером эстонской национальной команды после восстановления Эстонией независимости и возглавлял сборную страны в период с 1992 по 1993 год.

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.