Коронавирус
Российская газетаТрамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19. По словам американского лидера, такую же помощь оказал и Китай.
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Футбол
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Здоровье
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 дебютировала на видео
В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.
Здоровье
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать
Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Общество
В России созданы три препарата для лечения коронавируса
В России создали три препарата для борьбы с коронавирусом, перелает ОТР. В разработке участвовали специалисты РАН.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Кино
Зак Снайдер раскрыл множество деталей о мире DCEU и его видении
Мир бы восстановился в итоге, но лишь после сюжета из пяти фильмов.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Политика
Мадуро ответил на угрозы США в отношении Венесуэлы
Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы, и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Авто
BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой
Марка BMW совместными усилиями с Toyota создала новую водородную силовую установку, которая обладает мощностью 374 лошадиные силы.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Шоу-бизнес
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан
Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.