Самолеты Минобороны РФ осуществят 11 рейсов в Сербию. Помимо медоборудования и специалистов, будут доставлены средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в Сербии умер 31 человек, общее число больных достигло 1 171.

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.

Политика Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней "Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

Здоровье Минздрав Башкирии попросил о благотворительной помощи Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова 3 апреля на брифинге ведомства по коронавируса обратилась за благотворительной помощью к предприятиям и жителям республики.

Происшествия ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Авто В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.

Общество Ангела Меркель вышла из карантина Ранее Ангела Меркель сообщила о возможной опасности заражения коронавирусом нового типа 70 процентов населения Германии.

Политика Путин проведет совещание с российскими нефтяниками Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание в формате видеоконференции с крупнейшими российскими нефтяниками, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.