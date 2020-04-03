Коронавирус
BFM.ruРоссия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Самолеты Минобороны РФ осуществят 11 рейсов в Сербию. Помимо медоборудования и специалистов, будут доставлены средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в Сербии умер 31 человек, общее число больных достигло 1 171.
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Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
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Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Здоровье
Минздрав Башкирии попросил о благотворительной помощи
Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова 3 апреля на брифинге ведомства по коронавируса обратилась за благотворительной помощью к предприятиям и жителям республики.
Происшествия
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области
В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Авто
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Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
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Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
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Во вчерашнем послании президента РФ Владимира Путина не прозвучали меры по поддержке бизнеса, потому что они были оглашены неделю назад.
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В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
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Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
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Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике
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