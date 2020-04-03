Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Самолеты Минобороны РФ осуществят 11 рейсов в Сербию. Помимо медоборудования и специалистов, будут доставлены средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в Сербии умер 31 человек, общее число больных достигло 1 171.
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