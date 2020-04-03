Коронавирус
РБКРоссия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. В ведомстве также сообщили, что первый самолет с помощью уже вылетел из России.
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Происшествия
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Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Здоровье
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В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
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Врачи Покровской больницы попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Общество
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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Футбол
Леонид Слуцкий назвал главную проблему «Рубина»
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Энергетика
Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля
В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
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Самолет Лионеля Месси совершил аварийную посадку в Брюсселе
Частный самолет, на котором постоянно летает аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности.
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Наука
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Здоровье
Два экспресс-теста на коронавирус в Ивановской области не подтверждены
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Общество
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