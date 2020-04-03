Коронавирус

РБКРБКРоссия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. В ведомстве также сообщили, что первый самолет с помощью уже вылетел из России.
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В Сербию вылетели два самолета Минобороны РФ со специалистами для борьбы с коронавирусом

ТАСС05:35

Сербия станет третьей страной, кому Россия поможет в борьбе с коронавирусом

Эхо Москвы07:09

Третий российский самолет с военными медиками вылетел в Сербию

Известия07:38

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБК06:32

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

RT на русском05:01

Четвертый самолет Ил-76 ВКС РФ с вирусологами вылетел в Сербию

ТК Звезда08:05

Отряд специалистов РХБЗ и бригады врачей готовы к переброске в Сербию

РИА Новости05:03
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия

ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 08:00
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Единоборства

Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Московский Комсомолец 04:18
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Политика

Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам

В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:12
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости вчера в 08:54
Политика

Поручения по борьбе с коронавирусом дал правительству Путин

На сайте Кремля опубликован документ, согласно которому правительство и региональные власти должны принять дополнительные меры для поддержки населения в связи с коронавирусом.
Live24 08:03
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Здоровье

В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом

В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».
РБК 07:29
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru вчера в 09:56
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Хоккей

Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео

Чемпионат 07:35
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 08:06
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Здоровье

Врачи Покровской больницы попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Мегаполис онлайн 08:10
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Здоровье

В Волгограде открыли еще один госпиталь для борьбы с коронавирусом

В больнице № 5 Краснооктябрьского района разворачивают новый госпиталь для борьбы с коронавирусом.
V1.ru 02:20
Футбол

Леонид Слуцкий назвал главную проблему «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, говоря о составе, обозначил главную его проблему.
Kazanfirst.ru 31 марта в 14:29
Энергетика

Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
RT на русском вчера в 14:05
Происшествия

Самолет Лионеля Месси совершил аварийную посадку в Брюсселе

Частный самолет, на котором постоянно летает аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности.
Вести.Ru 08:10
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Наука

Прошли первые испытания вакцины от коронавируса

Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
МордовМедиа вчера в 15:34
Здоровье

Два экспресс-теста на коронавирус в Ивановской области не подтверждены

У девочки, которая вернулась в Кинешму из Иордании, диагноз коронавируса не подтвержден.
Частник.Ru 04:38
Общество

ЦБ просят разрешить выдавать ОСАГО без диагностических карт

«Обращаюсь к правительству и Центробанку с предложением в срочном порядке разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без предоставления диагностических карт и прочих отметок о прохождении техосмотра», — заявил Миронов.
REGNUM 07:53
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