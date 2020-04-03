Уточняется, что всего Россия планирует выполнить 11 рейсов, которые доставят в Сербию 87 военных медиков и вирусологов, а также оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. В ведомстве также сообщили, что первый самолет с помощью уже вылетел из России.

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

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