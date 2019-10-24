Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

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