Политика
РИА НовостиРоссия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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с чего всё началось
Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:03
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