Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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с чего всё началось

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:03

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Москва направит Еревану ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия

Эхо Москвы00:30

Главные новости к утру 24 октября

Коммерсантъ00:00

СМИ узнали о ноте протеста России из за срыва военного тендера Арменией

РБКвчера в 20:08

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия

Lenta.ruвчера в 20:50

Россия направила ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

РЕН ТВвчера в 20:14

СМИ: Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

RT на русскомвчера в 22:15

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

РИА Новостивчера в 20:03
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Политика

Трамп поручил снять санкции с Турции

США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском вчера в 11:52
Экономика

Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%

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ПРАЙМ вчера в 09:40
Авто

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SpeedMe вчера в 03:23
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Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
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Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Армия и оружие

Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами

Ранее News.ru сообщал, что американские самолёты Boeing B-52H и Boeing P8A Poseidon летают над Крымом, имитируя военные действия.
News.ru 22 октября в 22:51
Наука

Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время

Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.
Ugpressa.ru вчера в 07:56
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Футбол

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Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Футбол

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Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 22:15
Единоборства

Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова

Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru вчера в 12:10
Общество

24 октября состоится эксгумация останков диктатора Франко

В грядущий четверг, 24 октября, состоится эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко и их перенос из монументального комплекса "Долина павших", расположенного неподалеку от Мадрида.
Аргументы недели 21 октября в 04:45
Происшествия

В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

REGNUM вчера в 22:36
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия

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РИА Новости вчера в 15:05
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На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
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Криминальный авторитет Таро экстрадирован из России в Испанию

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Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото

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Экономика

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Здоровье

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 22 октября в 02:13
Происшествия

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

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Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
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