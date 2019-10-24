Политика
РИА НовостиРоссия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS — часть группы "Промтехнологии", на протяжении нескольких лет поставлявшая Армении оружие, патроны и оптику. Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин.
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с чего всё началось
Москва направит Еревану ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:03
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Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
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Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
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Первый вопрос на повестке дня касался повышения тарифов на теплоснабжение.
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В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
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В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
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URA.Ru вчера в 23:54
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Госпитализирована Елена Малышева
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Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете
Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.
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