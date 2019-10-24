Москва направит Еревану ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS — часть группы "Промтехнологии", на протяжении нескольких лет поставлявшая Армении оружие, патроны и оптику. Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин.

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