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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Инфорос
  • Вести.Ru0:33
  • РЕН ТВ0:59
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Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.В источнике
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С чего всё начиналось
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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:07
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