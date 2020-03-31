Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.