Коронавирус
РИА НовостиРоссия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читать в источнике
Оценить3,1K
с чего всё началось
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости14:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
Энергетика
Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Гаджеты
Представлен ПК-корпус InWin 216
Компания InWin пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью InWin 216, который получил довольно лаконичный дизайн.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Финансы
Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Здоровье
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Экономика
Инвесторы начинают возвращаться в Китай
Восстановление производства в Китае и успехи властей в борьбе с эпидемией заметили западные инвесторы.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Политика
Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой
Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Общество
Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Происшествия
СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области
В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Наука
Влажный воздух может помочь победить коронавирус
Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.
Общество
Правительство изменило перечень товаров первой необходимости
С 30 марта до 5 апреля работают торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, установленные в Перечне Правительства России от 27 марта.