Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости14:07

Подробнее о событии

Россия отправит США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ14:45

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

РИА Новости14:07

Россия отправит в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом

RT на русском14:28

Самолет с техникой для борьбы с коронавирусом может вылететь в США 31 марта

ТАСС14:27

Кремль заявил о признательности Трампа за помощь в борьбе с вирусом в США

РБК14:18

Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru14:10

Россия направит США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19

Известия14:32
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Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
Гаджеты

Представлен ПК-корпус InWin 216

Компания InWin пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью InWin 216, который получил довольно лаконичный дизайн.
Megaobzor.com 15:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Финансы

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат 16:02
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Экономика

Инвесторы начинают возвращаться в Китай

Восстановление производства в Китае и успехи властей в борьбе с эпидемией заметили западные инвесторы.
Коммерсантъ 13:11
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Политика

Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой

Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
РИА Новости 16:10
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 09:49
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
РИАМО 03:09
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн 14:03
Наука

Влажный воздух может помочь победить коронавирус

Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.
Gazeta.SPb 16:40
Общество

Правительство изменило перечень товаров первой необходимости

С 30 марта до 5 апреля работают торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, установленные в Перечне Правительства России от 27 марта.
ГТРК Карелия вчера в 03:27
Происшествия

На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг

BFM.ru 14:19
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