Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ. Кроме того, Россия попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию.

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