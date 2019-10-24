Политика
Газета.RuРоссия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ. Кроме того, Россия попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию.
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с чего всё началось
Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:03
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