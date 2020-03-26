Коронавирус

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Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.
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Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

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