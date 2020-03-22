Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, самолеты ВКС смогут доставить помощь Италии с 22 марта.

Россия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование

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