Коронавирус
ДождьРоссия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование
Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, самолеты ВКС смогут доставить помощь Италии с 22 марта.
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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
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Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
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Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
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От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
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В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина
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В «Аталанте» от коронавируса скончались уже четыре сотрудника
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Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
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Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.