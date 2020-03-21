Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

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Политика Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.

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