Коронавирус

РБКРБКРоссия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
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Главные новости к утру 22 марта

Коммерсантъ00:05

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 17:35

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАССвчера в 17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:10

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ruвчера в 17:25

Шойгу провел переговоры с министром обороны Италии об организации помощи от России в борьбе с коронавирусом

ТК Звездавчера в 17:32
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Религия

Глава РПЦ утвердил особые молитвы от коронавируса

«Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утверждённые молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением», — сообщается на сайте РПЦ.
Говорит Москва вчера в 15:26
Игры

Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта

The GEEK 19 марта в 04:30
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Хорватии

REGNUM 02:33
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом

Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.
REGNUM 01:55
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
REGNUM 01:29
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Профиль вчера в 21:30
Спорт

Тарханов: посмотрите, сколько умирают от онкологии, а тут коронавирус

Известный российский тренер Александр Тарханов, ныне занимающий должность вице-президента армянского футбольного клуба "Пюник", рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову об обстановке из-за коронавируса в Ереване, выразил мысль, что чемпионату России пора возвращаться на систему "весна-осень" и посоветовал смотреть не фильмы ужасов, а советские киноленты о войне.
РИА Новости 02:00
Технологии

Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус

Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия

В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли два человека

Погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.
Orenburg.media 01:07
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье

Директор мединститута СВФУ рассказал о привлечении ординаторов к противоэпидемическим мероприятиям

Директор мединститута Николай Гоголев отметил: лишением диплома не угрожают, а те, кто не хочет участвовать в противоэпидемических мероприятиях, могут написать заявление на его имя.
ИА ЯСИА 01:14
Общество

Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии

793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
Псковское агентство информации 02:00
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Религия

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Технологии

Пользователи приложения «Узнай Москву» увидят Останкинскую башню 20 лет назад

Благодаря нововведению пользователи смогут увидеть, как Останкинская башня выглядела пять, 10 и 20 лет назад, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Вечерняя Москва 02:36
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Наука

Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Planet Today 20 марта в 06:28
Общество

Узбекистан с понедельника закрывает границу из-за коронавируса

По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у гражданки страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом.
Говорит Москва 02:46
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Газета.Ru вчера в 16:04
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 18:02
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
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