Коронавирус
РБКРоссия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
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Религия
Глава РПЦ утвердил особые молитвы от коронавируса
«Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утверждённые молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением», — сообщается на сайте РПЦ.
Игры
Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом
Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.
Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Спорт
Тарханов: посмотрите, сколько умирают от онкологии, а тут коронавирус
Известный российский тренер Александр Тарханов, ныне занимающий должность вице-президента армянского футбольного клуба "Пюник", рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову об обстановке из-за коронавируса в Ереване, выразил мысль, что чемпионату России пора возвращаться на систему "весна-осень" и посоветовал смотреть не фильмы ужасов, а советские киноленты о войне.
Технологии
Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
Происшествия
В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли два человека
Погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Здоровье
Директор мединститута СВФУ рассказал о привлечении ординаторов к противоэпидемическим мероприятиям
Директор мединститута Николай Гоголев отметил: лишением диплома не угрожают, а те, кто не хочет участвовать в противоэпидемических мероприятиях, могут написать заявление на его имя.
Общество
Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии
793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Религия
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Технологии
Пользователи приложения «Узнай Москву» увидят Останкинскую башню 20 лет назад
Благодаря нововведению пользователи смогут увидеть, как Останкинская башня выглядела пять, 10 и 20 лет назад, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Наука
Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией
Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Общество
Узбекистан с понедельника закрывает границу из-за коронавируса
По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у гражданки страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом.
Политика
В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Общество
На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом
Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.