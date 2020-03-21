Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

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