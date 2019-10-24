Армия и оружие
Lenta.ruРоссия отправит в Сирию больше военной техники
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября.
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с чего всё началось
В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.РИА Новости04:54
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Космос
Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли
Телеканал 360° 21 октября в 03:21
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество
Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Происшествия
Пассажиры опаздывают на рейсы из-за проверки таксистов у Пулкова
Из-за проверок некоторые пассажиры опаздывают на вылет своих рейсов.
МР7.ру 09:39
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
РБК 09:31
Общество
У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей
Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Авто
Старт продаж купе-кроссовера Haval F7x начнется в ноябре
Реализация кросс-купе Haval F7x начнётся в ноябре. Новинка собирается на Тульской площадке марки с минувшей недели.
OAnews вчера в 06:06
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Общество
Поклонская заступилась за Хэллоуин
URA.Ru 05:09
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Армия и оружие
Курды отвели войска от границы с Турцией
ТК Звезда 09:26
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой.
Sportbox.RU 10:03
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Пятый канал вчера в 20:44
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
REGNUM 10:15
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16