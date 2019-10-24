Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия отправит в Сирию больше военной техники

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября.
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с чего всё началось

Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.
РИА Новости04:54

Подробнее о событии

«РИА Новости» узнали о скорой отправке Россией в Сирию батальонов полиции

РБК05:52

Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

РИА Новости04:54

Россия отправит в Сирию еще почти 300 военных полицейских

Коммерсантъ05:04

В Сирию дополнительно направят 276 российских военных

Комсомольская правда05:00

Россия перебрасывает в Сирию дополнительные части

URA.Ru05:36

Раскрыты масштабы и сроки усиления российской военной полиции в Сирии

Lenta.ru05:34

Россия собралась перебросить в Сирию два батальона военной полиции

Взгляд.ру05:20
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Космос

Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли

Телеканал 360° 21 октября в 03:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество

Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Происшествия

Пассажиры опаздывают на рейсы из-за проверки таксистов у Пулкова

Из-за проверок некоторые пассажиры опаздывают на вылет своих рейсов.
МР7.ру 09:39
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
РБК 09:31
Общество

У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей

Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Авто

Старт продаж купе-кроссовера Haval F7x начнется в ноябре

Реализация кросс-купе Haval F7x начнётся в ноябре. Новинка собирается на Тульской площадке марки с минувшей недели.
OAnews вчера в 06:06
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения

Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес

СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику

СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Общество

Поклонская заступилась за Хэллоуин

URA.Ru 05:09
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Здоровье

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Российская газета 10:10
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Армия и оружие

Курды отвели войска от границы с Турцией

ТК Звезда 09:26
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой.
Sportbox.RU 10:03
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram

Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Пятый канал вчера в 20:44
Происшествия

Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован

Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
REGNUM 10:15
Происшествия

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции «Отрадное»

Интерфакс 04:23
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие

Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР

В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
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