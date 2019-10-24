В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября.

Россия отправит в Сирию больше военной техники

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