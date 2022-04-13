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Россия наращивает запасы юаней на фоне западных санкций

Россия, скорее всего, продолжит увеличивать свои валютные резервы за счет китайского юаня, одновременно снижая запасы американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Вестник Кавказа
Согласно данным Банка России, опубликованным в понедельник, доля юаней в российских резервах по состоянию на 1 января выросла с 12,8% до 17,1%, а американского доллара упала на половину с 21,1 до 10,9%, передает китайский новостной сайт jiemian.com.
Вестник Кавказа
Для страны предпочтительнее перейти на местные валюты для расчетов в двусторонней торговле из-за ограничивающих финансовых санкций Запада”, - говорит директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Дун Дэнсинь.
Вестник Кавказа
Несмотря на введенные в феврале западные санкции, первые партии российского угля и нефти, оплачиваемые в китайской валюте, будут доставлены независимым китайским нефтеперерабатывающим предприятиям в мае.
ИноСМИ

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Аналитики считают, что Россия, вероятно, увеличит резервы в юанях на фоне западных санкций
ИноСМИ17:19
Россия наращивает запасы юаней на фоне западных санкций
Вестник Кавказавчера в 22:00
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