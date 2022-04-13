Согласно данным Банка России, опубликованным в понедельник, доля юаней в российских резервах по состоянию на 1 января выросла с 12,8% до 17,1%, а американского доллара упала на половину с 21,1 до 10,9%, передает китайский новостной сайт jiemian.com.
Для страны предпочтительнее перейти на местные валюты для расчетов в двусторонней торговле из-за ограничивающих финансовых санкций Запада”, - говорит директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Дун Дэнсинь.
Несмотря на введенные в феврале западные санкции, первые партии российского угля и нефти, оплачиваемые в китайской валюте, будут доставлены независимым китайским нефтеперерабатывающим предприятиям в мае.
Президент США Джо Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в "геноциде", пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов, а также сделать из РФ козла отпущения, говорится в статье государственной китайской газеты Global Times.
«В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района ДНР неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключённые к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые», — говорится в заявлении ведомства.